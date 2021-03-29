Total War: Rome Remastered выходит в апреле этого года

Feral Interactive объявил о выпуске Total War: Rome Remastered. Total War: Rome полностью переделан и выйдет в ближайшее время.

В Total War: Rome Remastered добавлены новые функции. К тому ;t игрокам будут доступны дополнения Barbarian Invasion и Alexander, кроссплатформенная поддержка между Windows, macOS и Linux. В игру добавлена улучшена система поддержки, которая включает руководство, внутриигровую базу знаний, советы и подсказки. Улучшены визуальные эффекты, полная поддержка 4K. Total War: Rome Remastered порадует новым игровым процессом и многим другим.

Выход Total War: Rome Remastered запланирован на 29 апреля 2021 года.

Комментарии и отзывы Total War: Rome Remastered
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