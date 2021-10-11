Toyota Mirai устанавливает мировой рекорд вождения на водороде

Люди из книги рекордов внимательно следили за поездкой, установившей мировой рекорд, и соблюдали правила и процедуры оформления документации. Во время поездки Mirai показал экономию топлива 152 MPGe. Единственные выбросы, возникающие при сжигании водорода в качестве источника топлива - это вода. Чтобы убедиться, что Toyota не провела никаких махинаций, судья из Книги рекордов Гиннеса проверил топливный бак автомобиля с печатью в начале и в конце поездки. Поездка состояла из местных автодромов в районе Калифорнии, в первый день было проезжено 473 мили, а во второй - 372 мили. За время поездки автомобиль израсходовал 5,65 кг водорода.