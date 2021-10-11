Toyota Mirai устанавливает мировой рекорд вождения на водороде

Toyota использовала Mirai 2021 года, чтобы установить мировой рекорд Гиннеса по самому большому расстоянию, пройденному автомобилем на водородных топливных элементах без дозаправки. Mirai, использовавшийся для этой поездки, смог проехать 845 миль на одной заправке водородом. Toyota заявляет, что заправка водородного бака во время поездки заняла пять минут.

Люди из книги рекордов внимательно следили за поездкой, установившей мировой рекорд, и соблюдали правила и процедуры оформления документации. Во время поездки Mirai показал экономию топлива 152 MPGe. Единственные выбросы, возникающие при сжигании водорода в качестве источника топлива - это вода. Чтобы убедиться, что Toyota не провела никаких махинаций, судья из Книги рекордов Гиннеса проверил топливный бак автомобиля с печатью в начале и в конце поездки. Поездка состояла из местных автодромов в районе Калифорнии, в первый день было проезжено 473 мили, а во второй - 372 мили. За время поездки автомобиль израсходовал 5,65 кг водорода.
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