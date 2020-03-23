Toyota Motor Corp готовит новый грузовик

2020-03-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Toyota Motor Corp; [105]
Компания Toyota Motor Corp официально заявила о том, что планирует выпустить свой новый грузовик на электрическом питании, который будет иметь запас хода в 600 километров. Этого будет достаточно для того, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозкой, могли заказать себе несколько действительно современных новинок и потом активно использовать электричество для подзарядки двигателя. Вопрос только в стоимости таких грузовиков и длительности зарядки — иногда пользователи не могут ждать по десять часов, пока будет полностью заряжена батарея грузовика, особенно если речь идет о громадных расстояниях, когда нужно несколько раз подзарядить транспортное средство. В этом плане Toyota Motor Corp ответов не дает совершенно.


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