Toyota Motor Corp готовит новый грузовик

Компания Toyota Motor Corp официально заявила о том, что планирует выпустить свой новый грузовик на электрическом питании, который будет иметь запас хода в 600 километров. Этого будет достаточно для того, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозкой, могли заказать себе несколько действительно современных новинок и потом активно использовать электричество для подзарядки двигателя. Вопрос только в стоимости таких грузовиков и длительности зарядки — иногда пользователи не могут ждать по десять часов, пока будет полностью заряжена батарея грузовика, особенно если речь идет о громадных расстояниях, когда нужно несколько раз подзарядить транспортное средство. В этом плане Toyota Motor Corp ответов не дает совершенно.