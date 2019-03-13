Toyota делает луноход

Компания Toyota вместе с японским агенством астрономических исследований заключили партнерское соглашение о создании нового вездехода, который вроде как должен в 2029 году отправится на поверхность Луны для исследований этой территории. Производитель обещает представить самое технологичное решение, которое только есть на рынке, чтобы астронавты могли дышать внутри этого транспортного средства без использования скафандров. Пока что подобные технологии были реализованы исключительно в фильмах про фантастику. Но, сама технология в принципе реальна и нам уже интересно узнать о том, что же производитель автомобилей еще реализует интересного в своем вездеходе. Жаль, что запустят его на Луну только через десять лет, ждать очень уж долго.