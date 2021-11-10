Toyota демонстрирует изготовленные на заказ фургоны и внедорожники на выставке SEMA

На SEMA 2021 Toyota продемонстрировала ряд нестандартных автомобилей, в том числе изготовленный на заказ автофургон и различные внедорожники. Транспортные средства включали Toyota Tacozilla Tacoma Camper, которую можно увидеть ниже, а также концепт-кар Tacoma Overlanding, TRD Desert Chase Tundra и многое другое.

Toyota является давним сторонником SEMA и в этом году вернулась с огромной экспозицией, на которой были представлены неизменно популярные шоу-кары GR Supra, парк ретро-автомобилей Toyota USA, а также множество современных спортивных автомобилей GR и грузовиков TRD Pro.

Первым из новых выставочных грузовиков был этот характерный кемпер, готовый к перегрузке, который отдает дань уважения туристам Toyota 1970-х и 80-х годов. Целью ведущего строителя Марти Швертера и команды Toyota Motorsports Garage было создать автодом, который мог бы путешествовать в любую точку планеты и перемещаться по тем же крутым тропам, что и обычный внедорожник Toyota Tacoma.
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