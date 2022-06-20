Toyota демонстрирует новые изображения концепт-кара Compact Cruiser EV

Toyota показала новые рендеры малогабаритного внедорожника Compact Cruiser EV. Напомним, что это разработка компаний Toyota и Lexus.

Compact Cruiser EV был удостоен награды Car Design Award 2022 за концептуальные автомобили журнала Auto&Design. Он имеет некоторые черты Toyota Land Cruiser первого поколения в сочетании с элементами FJ Cruiser.

По некоторым данным, Toyota Compact Cruiser EV будет полноприводной моделью. Внедорожник получит светодиодные фары, усиленные бампера и крылья, а также высокий дорожный просвет для езды по бездорожью. Автомобиль имеет боковую лестницу и багажник на крыше, для снаряжения дополнительного оборудования.

Когда состоится официальный дебют и массовое производство модели Toyota Compact Cruiser EV не сообщается.

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