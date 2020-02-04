Toyota и Panasonic начнут выпускать аккумуляторы

2020-02-04, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Toyota, Panasonic; [59]
Toyota и Panasonic объявили о новом соглашении начать совместную разработку и производство аккумуляторов для электромобилей. Две японские компании говорят, что они создают компанию под названием Prime Planet Energy and Solutions, которая начнет производство призматических ячеек квадратной формы. Первоначально в компании будет работать около 5100 человек.

Toyota является мажоритарным владельцем компании с 51-процентной долей. Они также подтвердили, что Prime Planet Energy будет производить аккумуляторы как для Toyota, так и для множества других автопроизводителей. В будущем они планируют разработать новые типы силовых элементов.

Пакт имеет большой смысл для обеих компаний. С точки зрения Toyota, постоянные поставки батарей помогут компании, поскольку она пытается увеличить производство электромобилей. Между тем, для Panasonic соглашение позволит компании стать еще более доминирующим игроком на рынке.


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