Toyota и Panasonic начнут выпускать аккумуляторы

Toyota и Panasonic объявили о новом соглашении начать совместную разработку и производство аккумуляторов для электромобилей. Две японские компании говорят, что они создают компанию под названием Prime Planet Energy and Solutions, которая начнет производство призматических ячеек квадратной формы. Первоначально в компании будет работать около 5100 человек.

Toyota является мажоритарным владельцем компании с 51-процентной долей. Они также подтвердили, что Prime Planet Energy будет производить аккумуляторы как для Toyota, так и для множества других автопроизводителей. В будущем они планируют разработать новые типы силовых элементов.

Пакт имеет большой смысл для обеих компаний. С точки зрения Toyota, постоянные поставки батарей помогут компании, поскольку она пытается увеличить производство электромобилей. Между тем, для Panasonic соглашение позволит компании стать еще более доминирующим игроком на рынке.