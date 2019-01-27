Toyota и Panasonic объединились для создания сверхъемких аккумуляторов для электромобилей

Компании Toyota Motors и Panasonic объединяют свои усилия, чтобы разработать эффективные твердотельные литиевые аккумуляторы, промышленное производство которых еще не налажено, поскольку требует огромных инвестиций и передового технического опыта. Теоретически они должны быть легче и безопаснее существующих литий-ионных устройств, а энергоемкость будет в 50 раз больше.

Toyota еще с 2017 года работает над технологией производства твердотельных аккумуляторов, которую надеется коммерциализировать к 2022 году. Panasonic имеет огромный опыт в этой сфере и сотрудничает с Tesla Gigafactory.