Toyota и Panasonic объединяются для создания автомобильных аккумуляторов

Компания Toyota и Panasonic планируют в 2020 году создать совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей.

Как сообщается из источника, они намерены сократить расходы на блоки питания за счет экономии масштабов и будут поставлять продукцию бренда Toyota Daihatsu, и сторонних компаний, таких как Mazda и Subaru. Toyota будет владеть контрольным пакетом акций в 51%, а Panasonic переведет пять своих заводов по производству автомобильных аккумуляторов в Китае и Японии в новую компанию. Если источник достоверен, то Toyota и Pansonic объявят о своей сделке уже на этой неделе.