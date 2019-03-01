Toyota использует камеру для создания карт города

Исследователи компании Toyota и Carmera нашли простое решение использовать готовые камеры для проектирования карт местности.

Они планируют проект «проверки концепции», в котором они будут использовать камеры на основе Toyota Safety Sense и обычные видеорегистраторы для создания картографических данных в центре Токио. Этот многомесячный эксперимент объединит визуальные и существующие данные цифровой карты, чтобы определить дорожную разметку, бордюры и другие детали, где автономный автомобиль должен будет распознать дорогу при планировании своего маршрута. В свою очередь, это может сделать автономный транспорт гораздо более практичными.