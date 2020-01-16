Toyota построит Joby Aviation

Какое-то время назад мы активно обсуждали тему аэротакси, то есть летательных средств, которые будут выполнять перевозку людей на определенные расстояния. К сожалению, пока что технологии не позволяют создать нечто подобное для широкого использования, но в Toyota планируют вложить в разработку устройства под названием Joby Aviation сразу 394 миллиона долларов. Если устройство станет более реальным для использования, то продукт отправят в массовое производство и будут использовать для перелетов в больших городах, где пробки могут помешать быстро добраться до нужного места. Хотя, конечно, страшно представить, сколько такое устройство стоит и за сколько его будут продавать потенциальным покупателям. Все же технологии дорогие.