Toyota представила обновленный седан Avalon

Toyota представила обновленный седан Avalon, но известно, что он будет продаваться только в Китае. Производство Avalon для китайского рынка осуществляется на мощностях совместного предприятия Toyota-FAW.

В Китае Toyota Avalon доступна с 2,0-литровым двигателем мощностью 178 л.с. в паре с вариатором и 2,5-литровым «атмосферником» мощностью 209 л.с. с «автоматом». Предлагается и вариант с гибридной установкой, включающей в себя ту же безнаддувную бензиновую «четверку» 2.5 и электродвигатель, развивающие в сумме 218 л.с.

Рестайлинговая Toyota Avalon отличается новой передней и задней оптикой. Для модели доступно два варианта дизайна решетки радиатора. Салон также претерпел улучшениям, появился большой экран мультимедийной системы, количество физических кнопок и переключателей сокращено до минимума — управление теперь в основном сенсорное.