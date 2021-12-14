Toyota представляет новую линейку электромобилей

Toyota объявила о своей новой линейке электромобилей, компания представила ряд аккумуляторных электромобилей, и к 2030 году она выпустит в общей сложности 30 моделей.

На фото показаны все эти новые электромобили от Toyota и Lexus. Подробная информация об отдельных моделях будет представлена ​​в ближайшее время, уже есть 15 новых электромобилей. Мы живем в диверсифицированном мире и в эпоху, когда трудно предсказать будущее. Таким образом, трудно всех порадовать универсальным вариантом. Вот почему Toyota хочет подготовить как можно больше вариантов для наших клиентов по всему миру. Toyota считает, что все электрифицированные автомобили можно разделить на две категории в зависимости от потребляемой энергии. Одна из категорий - это «автомобили, снижающие выбросы углерода». Если энергия, используемая в транспортных средствах, не является чистой, использование электрифицированного транспортного средства, независимо от его типа, не приведет к нулевым выбросам CO2. Другая категория - это «автомобили с нейтральным выбросом углерода». Транспортные средства этой категории работают на чистой энергии и достигают нулевого уровня выбросов CO2 в течение всего процесса их использования. Toyota сделает все возможное, чтобы реализовать такие автомобили.
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