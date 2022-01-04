Toyota создаст собственную операционную систему для своих автомобилей

Toyota намеревается к 2025 году разработать собственную операционную систему для своих автомобилей. Как сообщается, ОС будет ориентирована не только на информационно-развлекательные функции, но и будет отвечать за все программное обеспечение в автомобиле, включая систему помощи водителю и системы автономного вождения.

Кодовое название ОС - Arene. Toyota также планирует сделать его доступным для других компаний, в их числе числится Subaru, а также намеревается лицензировать программное обеспечения, для того, чтобы получать прибыль с продажи ОС другим компаниям.
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