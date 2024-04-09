Toyota теперь сотрудничает с Huawei…

Стоит напомнить, что ранее Toyota уже сотрудничала с Huawei для реализации умной цифровой приборной панели и различных сервисов для программной платформы автомобилей. И, безусловно, для Toyota очень важно увеличить свою долю на китайском рынке. В настоящее время производитель предлагает в этом регионе электромобили bZ3 и bZ4X, но ни одна из этих моделей не пользуется особой популярностью. Внедрение передовых систем управления автомобилем позволит переопределить глобальный имидж Toyota как технологически продвинутого производителя автомобилей, что критически важно для укрепления конкурентоспособности на рынке Китая, где покупатели давно привыкли ко всем передовым функциям. Собственно, все эти передовые функции сейчас именно в Китае и создаются местными компаниями.