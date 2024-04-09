Toyota теперь сотрудничает с Huawei

Сегодня западные журналисты сообщили, что автомобильный гигант Toyota в ближайшем будущем интегрирует систему, разработанную совместно с Huawei, в свои новые автомобили — в том числе для глобального рынка. В компании считают, что это положительно скажется на общей безопасности транспортного средства, а также на его умных функциях и передовых технологиях. В рамках данного сотрудничества Huawei предоставит аппаратную основу, а компания Momenta внесла свой вклад в программное обеспечение. При этом производитель перед интеграцией платформы может настраивать информационно-развлекательную систему под свои запросы, получая наибольший контроль над финальным продуктом.

Стоит напомнить, что ранее Toyota уже сотрудничала с Huawei для реализации умной цифровой приборной панели и различных сервисов для программной платформы автомобилей. И, безусловно, для Toyota очень важно увеличить свою долю на китайском рынке. В настоящее время производитель предлагает в этом регионе электромобили bZ3 и bZ4X, но ни одна из этих моделей не пользуется особой популярностью. Внедрение передовых систем управления автомобилем позволит переопределить глобальный имидж Toyota как технологически продвинутого производителя автомобилей, что критически важно для укрепления конкурентоспособности на рынке Китая, где покупатели давно привыкли ко всем передовым функциям. Собственно, все эти передовые функции сейчас именно в Китае и создаются местными компаниями.