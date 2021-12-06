Toyota в партнерстве с китайской BYD построит электромобиль стоимостью 30 000 долларов

Японский автопроизводитель Toyota сотрудничает с китайской компанией BYD в создании электромобиля, который будет запущен в 2022 году. Партнерство между Toyota и BYD рассматривается японской компанией как шаг к ускорению разработки моделей электромобилей в соответствии с отраслевыми тенденциями.

Предполагается, что партнерство Toyota-BYD приведет к выпуску небольшого и доступного электрического седана в Китае в конце следующего года, а цена нового электромобиля составит 200 000 юаней (30 000 долларов США). В рамках партнерства, по словам Toyota, BYD предоставит ключевую технологию, которая позволит создать вместительный автомобиль, который также будет доступен по цене. Он будет питаться от аккумуляторных батарей BYD с улучшенным химическим составом LFP. BYD - быстрорастущий поставщик технологий в индустрии электромобилей и его запатентованная технология аккумуляторных батарей с лезвиями привлекает внимание крупных игроков в отрасли. По слухам, новый электромобиль Toyota-BYD немного больше автомобиля Toyota Corolla.
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