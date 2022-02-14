Toyota запатентовала механическую коробку передач для электромобилей

Согласно недавнему отчету, Toyota подала множество патентных заявок на механическую коробку передач для использования с электромобилями. Понятно, что предлагаемая система Toyota использует псевдопедаль сцепления и псевдопереключение передач, что позволит электромобилям переходить на механическую коробку передач, когда водитель того пожелает.
В заявке на патент показан контроллер двигателя, который моделирует выходную мощность на основе традиционного автомобиля внутреннего сгорания. Механизм работы этого компонента лежит в основе разработки того, что можно было бы назвать псевдомеханической трансмиссией в электромобилях. Хотя оптика механизма механической коробки передач в настоящее время не очень детализирована, она обязательно привлечет некоторых энтузиастов механической коробки передач к таким электромобилям, когда они станут реальностью.