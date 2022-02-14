Toyota запатентовала механическую коробку передач для электромобилей

Идея механической коробки передач на электромобиле в настоящее время кажется далекой, поскольку современные модели электромобилей поставляются только с автоматической коробкой передач. Тем не менее, недавняя патентная заявка японского автопроизводителя Toyota указывает на то, что компания работает над идеей механической коробки передач для электромобилей.

Согласно недавнему отчету, Toyota подала множество патентных заявок на механическую коробку передач для использования с электромобилями. Понятно, что предлагаемая система Toyota использует псевдопедаль сцепления и псевдопереключение передач, что позволит электромобилям переходить на механическую коробку передач, когда водитель того пожелает.

В заявке на патент показан контроллер двигателя, который моделирует выходную мощность на основе традиционного автомобиля внутреннего сгорания. Механизм работы этого компонента лежит в основе разработки того, что можно было бы назвать псевдомеханической трансмиссией в электромобилях. Хотя оптика механизма механической коробки передач в настоящее время не очень детализирована, она обязательно привлечет некоторых энтузиастов механической коробки передач к таким электромобилям, когда они станут реальностью.
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