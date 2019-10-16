Tranquil PC представила Mini Multi Display PC

Mini Multi Display PC (MMDPC) от Tranquil поставляется с четырьмя выходами DisplayPort с поддержкой 4K. Также имеет пара гигабитных портов Ethernet, USB 3.1 Type-C и три USB 2.0.

В основе ПК лежит AMD Ryzen Embedded V1605B. Этот четырехъядерный / восьмипоточный APU встроен в материнскую плату Sapphire Tech FS-FP5V и оснащен графикой Vega 8. Созданный для промышленного использования, также ПК использует конструкцию без вентилятора, чтобы защитить его от пыли и влаги. Использование SSD и отсутствие вентиляторов означает отсутствие движущихся частей, обеспечивающих бесшумную работу.

MMDPC также оснащена алюминиевым корпусом, который не только оптимизирует охлаждение, но и защищает его от ударов. Мини-ПК также имеет уровень защиты IP50 и может работать от нуля до 40 градусов по Цельсию. Основной особенностью MMDPC является его четыре порта дисплея. Предлагаемые варианты использования Tranquil включают «электронные игровые автоматы, медицинские изображения, интерактивные цифровые вывески, тонкие клиенты, POS-терминалы и многое другое».

Цена:

Устройство поддерживает 64-разрядную версию Windows 10 и 32/64-разрядную версию Linux, и ее можно заказать без ОС. Цена составляет 626,40 фунтов стерлингов (около 792 долларов США).