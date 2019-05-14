Трансляции MDL Paris Major 2019 стали самыми популярными на Twitch

Англо и русскоязычная трансляции MDL Disneyland® Paris Major заняли первые места в рейтинге самых популярных каналов на Twitch за вторую неделю мая.

По данным The Esports Observer, на стримах Mars Dota League и RuHub зрители провели по 5 млн часов.

В топ-5 также попали трансялции от Riot Games и основной канал Overwatch League. Они собрали 3,8 млн и 2,7 млн часов просмотров соответственно. Пятерку лучших замкнул стример Тайлер Ninja Блевинс. В рейтинг также вошли Тернер Tfue Тенни, Джарид summit1g Лазар и Майк shroud Гржесик.

MDL Paris Major 2019 прошел 4-12 мая во Франции. 16 команд разыграли миллион долларов и 15 тыс. очков DPC. В гранд-финале Team Secret победила Team Liquid со счетом 3:1.