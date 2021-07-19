Трассировка лучей и DLSS впервые на архитектуре ARM

ARM теперь с RTX! Самая популярная в мире архитектура CPU теперь поддерживает трассировку лучей в реальном времени и DLSS. На мероприятии GDC, компания NVIDIA представила пару новых технических демонстраций, в которых технологии GeForce RTX работают на процессоре MediaTek на базе архитектуры ARM. Демонстрации показывают, что передовую графику становится возможным перенести на широкий спектр более энергоэффективных устройств.

Трассировка лучей и DLSS впервые на ARM

Deep Learning Super Sampling (DLSS)

RTX Direct Illumination

NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD)

RTX Memory (RTXMU)

Демоверсии включают Wolfenstein: Youngblood с трассированными в реальном времени отражениями и DLSS на платформе ARM. NVIDIA также показала демо The Bistro с трассировкой лучей в реальном времени на Arm и с технологиями RTX Direct Illumination (RTXDI) и NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD). Демо запущены в реальном времени на платформе Arm MediaTek Kompanio 1200 в паре с графическим процессором GeForce RTX 3060. Обе демонстрации стали возможными благодаря тому, что NVIDIA портировала несколько SDK RTX для работы на устройствах Arm, в том числе:Deep Learning Super Sampling (DLSS), где используется ИИ для увеличения частоты кадров и создания красивых, четких изображений для игр.RTX Direct Illumination (RTXDI), который позволяет разработчикам добавлять динамическое освещение в свою игровую среду.NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD), который использует ИИ для более быстрого рендеринга изображений с высокой точностью.Утилита RTX Memory (RTXMU), которая оптимизирует способы использования видеопамяти приложениями. RTX Global Illumination (RTXGI), который помогает воссоздать способ отражения света в реальных условиях.

SDK RTXDI, NRD и RTXMU для Arm с Linux и Chromium уже доступны. RTXGI и DLSS ожидаются в ближайшее время. Технологии RTX изменили всю игровую индустрию. Теперь NVIDIA инвестирует в новые платформы, на которых можно развернуть передовую графику, чтобы у геймеров был более широкий выбор устройств для игр.