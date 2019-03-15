Трейлер нового режима Battle Royale Battlefield V Firestorm

После нескольких месяцев ожидания долгожданный режим Battle Royale Battlefield V уже почти здесь.

DICE и EA планируют добавить режим Firestorm 25 марта для всех игроков, и они пролили больше света на то, что режим будет задействован в открытом трейлере. Опыт с 64 игроками будет происходить на самой большой на сегодняшний день карте Battlefield, Halvoy, и предоставит доступ к некоторым довольно необычным преимуществам, если вы выполните поставленные цели. Вы также можете ожидать вертолеты, танки и одноразовые бонусы, в качестве авиа ударов. Как показано в просочившемся ролике, Firestorm по-прежнему воплощает большинство знакомых черт игр Battle Royale. После того, как вы попали на карту, вы должны отыскивать снаряжение и отбиваться от врагов, когда вас толкает все ближе и ближе к центру. Также у вас будет шанс быть возрожденным своим товарищем, как в большинстве игр.