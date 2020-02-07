ESL One Los Angeles 2020 пройдет в США с 15 по 22 марта. Общий призовой фонд третьего мажора составит $1,000,000 и 15,000 DPC. Победитель мейджора получит 300 тысяч долларов и 4850 очков DPC.

Организаторы турнира выдали по три инвайта командам из Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Команды из Северной и Южной Америки, а также СНГ получили по два приглашения. Победитель StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3 поедет напрямую на мейджор.

Китайская команда Vici Gaming решила отказаться от предстоящего турнира.