Трилогия Hitman доступна на Xbox Game Pass

Геймеры Xbox и ПК, имеющие доступ к сервису Microsoft Xbox Game Pass, могут быть заинтересованы в том, что трилогия Hitman теперь доступна для игры, предоставляя доступ ко всем трем играм трилогии World of Assassination. Игроки могут взять на себя роль Агента 47, путешествующего по земному шару и совершающего убийства в более чем 20 различных местах по всему миру в захватывающем шпионском триллере.

Первая игра Hitman была выпущена еще в 2016 году, вторая — в 2018, а третья — в 2021 году. Hitman 1 носил эпизодический характер, Hitman включает шесть уровней, выпущенных в течение 2016 года с интервалом в контент, такой как миссии «Неуловимые цели», которые у игроков есть только одна возможность выполнить ее, «Контракты на эскалацию», где цели должны быть устранены определенным образом, и «Онлайн-контракты», аналогичные режиму «Контракты» в Hitman: Absolution. Hitman 2 отказывается от эпизодического игрового процесса и продолжает историю первой игры трилогии, а также представляет несколько новых функций и сетевых режимов. У игроков есть возможность перенести уровни из первой игры за дополнительную плату, а если у вас уже есть первая игра, она автоматически синхронизируется, сохранив при этом весь свой первоначальный прогресс. Как и Hitman 2, Hitman 3 не был эпизодическим, и у игроков снова есть возможность перенести прогресс из двух предыдущих игр. Сюжетная линия завершает сюжетную арку, начатую в Hitman, когда 47-й и его оставшиеся союзники пытаются уничтожить Провиденс раз и навсегда.