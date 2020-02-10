Триммер для когтей от Xiaomi за 13 долларов

На площадке AliExpress продается интересное устройство для животных с названием Pawbby Electric Nail Clippers.

Pawbby Electric Nail Clippers это триммер для когтей животных.

Изготовлен триммер из пластикового корпуса с компактными размера и весит при этом 105 грамм. На корпусе есть всего лишь одна кнопа, и служит она для включения и выключения устройства. На нижней части триммера расположился USB-порт для зарядки и точильный камень.

Стоит триммер Xiaomi Pawbby Electric Nail Clippers на AliExpress 13 долларов.