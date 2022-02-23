Trust Gaming выпустила механическую клавиатуру GXT 834 Callaz TKL

Trust Electronics Ltd, ведущий бренд цифровых аксессуаров для образа жизни с оптимальным соотношением цены и качества, выпустила механическую игровую клавиатуру GXT 834 Callaz TKL.

Согласно исследованию рынка, 20% геймеров предпочитают компактную игровую клавиатуру. Клавиатуры TKL занимают меньше места на столе, что дает больше места для движений мыши. Исследования показывают, что TKL и механические переключатели — две основные тенденции в играх. Trust Gaming GXT 834 Callaz TKL расширяет ассортимент Trust и, как ожидается, увеличит его долю на рынке.

Чувствительные механические переключатели Outemu механической клавиатуры GXT 834 Callaz TKL выдерживают до 50 миллионов нажатий клавиш, что делает ее идеальной клавиатурой для интенсивных и длительных игровых сессий. Прочная конструкция без ключа гарантирует, что клавиатура не займет слишком много места, что позволяет использовать другие периферийные устройства, а металлическая верхняя пластина еще больше повышает долговечность клавиатуры.

Для впечатляющего внешнего вида Callaz включает в себя радужную подсветку с 6 цветами и 20 режимами, а также регулируемую яркость и скорость для дополнительной черты любой игровой настройки.