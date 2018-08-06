Турнир по Guns of Boom порадовал призовыми в 40 тысяч долларов

Многие пользователи считают, что мобильные шутеры ни на что не годны и не стоят внимание, однако в Guns of Boom недавно провели турнир на 40 тысяч долларов призовых, который смотрели тысячи пользователей со всего мира. Компания Game Insight и ESL организовали отличное мероприятие, в рамках которого лучшие игроки мира сразились за приличный призовой фонд. За первое место отдали 20 тысяч долларов, за второе 12,5 тысяч и так далее. Сам призовой фонд уже радует, ведь это громадные деньги даже для рынка в целом, не говоря уже про мобильные турниры. И, конечно, это событие привлекло внимание пользователей, которые хотят получить от игры максимум удовольствия. Теперь геймеры понимают, что шутер не просто мобильная игрушка, а настоящая дисциплина, где можно сражаться и побеждать. Обязательно стоит попробовать продукт.