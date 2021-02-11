Twitter будет платить сотрудникам биткоинами

Спустя всего несколько дней после того, как производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 миллиарда долларов в биткоины, финансовый директор Twitter заявил, что платформа микроблогов рассматривает возможность оплаты труда сотрудников и поставщиков с помощью биткоинов. Во время интервью CNBC финансовый директор Twitter Нед Сигал сказал, что компания все еще изучает возможные варианты использования популярной криптовалюты. Также рассматривается вопрос о том, нужно ли фирме иметь цифровой актив на своем балансе. Помимо того, что Tesla покупает биткойны и Twitter рассматривает это, другая компания делает шаг в этом направлении. Mastercard объявила о планах разрешить держателям карт совершать операции с определенными криптовалютами. Компания также «активно взаимодействует» с центральными банками по всему миру в их планах по запуску новых цифровых валют.