Two Point Studios анонсировала новую игру Two Point Hospital

По словам разработчиков, новая игра Two Point Hospital должна быть «юмористической и очаровательной» симуляционной игрой. Большинство из вас, вероятно, помнят оригинальную игру «Тематическая больница» которая вышла в 1997 году.Игроки возглавляют собственную больницу, в которой они всегда строят новые лечебные кабинеты и другие комнаты и управляют наличными. Пациенты приходят в больницу с игривыми болезнями, такими как головы, которые превращаются в лампочки. Новая игра разрабатывается независимой студией Two Point Studios, созданной разработчиками игр Марком Вебли и Гэри Карром. Ранее они играли ключевую роль в Bullfrog, компании, ответственной за тематическую больницу, опубликованную в 1997 году.