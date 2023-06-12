У Intel нет денег на завершение крупнейшего завода в Германии

Будущий проект компании Intel рядом с Магдебургом, Германия, обещает стать крупнейшим и самым современным полупроводниковым производственным объектом в Европе. Однако затраты на этот проект постепенно увеличиваются, и недавно Intel выразила намерение получить дополнительные субсидии от правительства страны, вот только власти не желают предоставлять компании больше денег — об этом со ссылкой на свои источники официально заявило издание Financial Times. «В бюджете больше нет денег на данный завод», — сказал финансовый министр Германии Кристиан Линднер в интервью Financial Times. Строительство фабрики Intel рядом с Магдебургом, Германия, изначально планировали завершить со стоимостью в 18,7 миллиарда долларов, и федеральное правительство согласилось предоставить гиганту 7,2 миллиарда долларов государственной помощи.

Однако строительство фабрики задержалось, а из-за роста цен на энергию, материалы и, естественно, инфляцию, стоимость производственного объекта теперь ожидается на уровне 31,675 миллиарда долларов. Возможно, это связано с тем, что компания Intel решила установить более совершенные инструменты для производства чипов на более сложных технологических узлах. И чтобы закрыть эту финансовую пропасть, компания ищет дополнительные субсидии в размере 4,223-5,279 миллиарда долларов от правительства Германии. Вот только субсидии не будет и теперь не совсем понятно, как именно компания планирует завершать строительство завода.
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