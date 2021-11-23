У Microsoft и Qualcomm есть эксклюзивный контракт на Windows

На саммите MediaTek, прошедшем на прошлой неделе, конкурирующий производитель микросхем признал, что он действительно хочет повысить ценность рынка ПК, но пока не планирует этого делать и постоянно смотрит в будущее. В настоящее время в Windows 11 включена эмуляция x64 для улучшения поддержки устаревших приложений Windows в новой версии операционной системы на базе ARM, но в этом отношении она все еще отстает от Apple. Windows на ARM была впервые представлена в 2016 году с целью эмуляции приложений x86 и в качестве постоянной замены Windows RT.