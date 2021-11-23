У Microsoft и Qualcomm есть эксклюзивный контракт на Windows

Появилась информация о том что Microsoft и Qualcomm заключили эксклюзивную сделку, чтобы официально поддерживать Windows на ARM только на устройствах под управлением Qualcomm. Учитывая сотрудничество, которое две компании вложили в создание Windows на ARM, такая эксклюзивность оправдана. Qualcomm в настоящее время поставляет несколько наборов микросхем для компьютеров под управлением Windows на ARM, включая вычисление Snapdragon 7x Gen2, чипсет Snapdragon 8X и чипсет Snapdragon 8cx Gen 2.

На саммите MediaTek, прошедшем на прошлой неделе, конкурирующий производитель микросхем признал, что он действительно хочет повысить ценность рынка ПК, но пока не планирует этого делать и постоянно смотрит в будущее. В настоящее время в Windows 11 включена эмуляция x64 для улучшения поддержки устаревших приложений Windows в новой версии операционной системы на базе ARM, но в этом отношении она все еще отстает от Apple. Windows на ARM была впервые представлена ​​в 2016 году с целью эмуляции приложений x86 и в качестве постоянной замены Windows RT.
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