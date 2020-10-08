У Sony проблемы с продажей PS5 в Индии

Возникла довольно интересная ситуация — до релиза PS5 осталось совсем немного, компания Sony уже готовит первые партии приставок, как вдруг оказывается, что производитель не может продавать консоль под этим названием на территории Индии, так как этим именем там владеет обычный гражданин. Это существенно усложняет процесс рекламы продукта и прочих моментов, ведь не нарушить законодательство будет тяжело, а если нарушить, то придется потом выплачивать приличные штрафы. Сейчас мы не знаем, как именно производитель будет решать эту проблему, но вскоре расскажем больше деталей. Ведь до официального релиза продукта осталось совсем немного времени, а значит, производитель будет решать проблему в ускоренном режиме. Ожидаем новостей.