У Tesla Model Y оторвало крышу

Некоторое время назад на просторах интернета уже обсуждали новости о том, что у Tesla Model Y довольно плохое качество сборки и пользователи жалуются на это. Некоторые детали люфтят, некоторые плохо прикреплены. Теперь пользователь скинул в сеть видео, где четко видно, как у автомобиля оторвало стеклянную крышу на ходу — у его автомобиля просто не осталось крыши. В комментариях пользователи подсказали, что из-за плохого крепления на скорости поток воздуха начал создавать щель между крышей и каркасом, из-за чего крышу и оторвало. Конечно, скорее всего представители компании Tesla заменят крышу и даже выплатят компенсацию, но это довольно серьезный недостаток для современного продукта, который еще и стоит немалых денег.