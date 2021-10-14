У Tesla появился новый конкурент Zeekr 001

Zeekr 01 находится в разработке уже довольно давно. Но ожидание наконец-то закончилось, поскольку информация предполагает, что электромобиль официально сойдет с конвейера во второй половине дня 16 октября. Таким образом, Zeekr собирается начать поставки автомобиля Zeekr 01 в конце октября.

Zeekr 001 дебютировал на автосалоне в Шанхае и привлек внимание благодаря своему потрясающему дизайну, дальности 700 км при полной зарядке, пневматической подвеске и сверхбыстрому ускорению. Зарядка также довольно быстрая, автомобиль заряжается на 120 км всего за пять минут. Автомобиль оценен в 299 000 юаней, примерно столько же, сколько начальная цена Tesla Model 3 шанхайского производства в 249 900 юаней, и поэтому многие рекламируют его как нового «убийцу Tesla».

Топовый вариант Zeekr 001 имеет электродвигатель как на передней, так и на задней оси, обеспечивая общую мощность 536 л.с. и 700 Н · м крутящего момента, что позволяет разогнать его от 0 до 100 км / ч всего за 3,8 секунды. Дизайн автомобиля очень похож на Porsche Panamera Sport Turismo, а его передняя часть заимствует множество функций у своих собратьев от Lynk & Co. Индуктивные безрамные двери вместе со скрытыми ручками только добавляют характер.