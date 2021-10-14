У Tesla появился новый конкурент Zeekr 001

Zeekr 01 находится в разработке уже довольно давно. Но ожидание наконец-то закончилось, поскольку информация предполагает, что электромобиль официально сойдет с конвейера во второй половине дня 16 октября. Таким образом, Zeekr собирается начать поставки автомобиля Zeekr 01 в конце октября.

Zeekr 001 дебютировал на автосалоне в Шанхае и привлек внимание благодаря своему потрясающему дизайну, дальности 700 км при полной зарядке, пневматической подвеске и сверхбыстрому ускорению. Зарядка также довольно быстрая, автомобиль заряжается на 120 км всего за пять минут. Автомобиль оценен в 299 000 юаней, примерно столько же, сколько начальная цена Tesla Model 3 шанхайского производства в 249 900 юаней, и поэтому многие рекламируют его как нового «убийцу Tesla».

Топовый вариант Zeekr 001 имеет электродвигатель как на передней, так и на задней оси, обеспечивая общую мощность 536 л.с. и 700 Н · м крутящего момента, что позволяет разогнать его от 0 до 100 км / ч всего за 3,8 секунды. Дизайн автомобиля очень похож на Porsche Panamera Sport Turismo, а его передняя часть заимствует множество функций у своих собратьев от Lynk & Co. Индуктивные безрамные двери вместе со скрытыми ручками только добавляют характер.

Комментарии и отзывы Zeekr 001
Xiaomi купила Deepmotion для создания своего электрокара…
Xiaomi купила Deepmotion для создания своего электрокараXiaomi Corp планирует купить стартап Deepmotion, основанный на технологиях автономного вождения. Сделка п…
Huawei построит автомобили с 5G…
Huawei построит автомобили с 5GЗа последние пару лет процветающий бизнес Huawei резко ухудшился, когда Соединенные Штаты включили китайс…
Китайские производители электромобилей делают шаг в Европу…
Китайские производители электромобилей делают шаг в ЕвропуКитайские производители электромобилей устремились в Европу, надеясь застать врасплох традиционных авт…
Аренда автомобилей: выбор, условия, преимущества…
Аренда автомобилей: выбор, условия, преимуществаАрендовать автомобиль эконом-, бизнес-, премиум-класса, внедорожник или минивэн можно в компании …
Apple хочет внедрить свою ОС в автомобили…
Apple хочет внедрить свою ОС в автомобилиВскоре ваш iPhone может быть полезен не только для ответа на звонки и добавления музыкальных композиций в…
Google выпустила полезное обновление для Android Auto…
Google выпустила полезное обновление для Android AutoЕсли у вас японский или английский автомобиль с расположением руля справа, то многие мультимедийные систе…
Volvo готовит беспилотные грузовики…
Volvo готовит беспилотные грузовикиКомпании Volvo и Aurora на один шаг ближе к тому, чтобы внедрить автономные грузовики на дорогах Северной…
Honda демонстрирует планы по созданию самолета eVTOL…
Honda демонстрирует планы по созданию самолета eVTOLHonda объявила о своих планах по созданию электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой (eVTO…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor