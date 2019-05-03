У Tesla проблемы с аккумуляторами

Некоторое время назад ученые уже говорили о том, что производителям электрокаров просто не хватит ресурсов, чтобы завоевать рынок. Оказалось, что они были абсолютно правы, ведь сейчас компания Tesla ощущает резкую нехватку минералов, которые нужны для производства аккумуляторов. То есть, получить намного больше ресурсов компания просто не может, ведь эти минералы сложно добывать и перерабатывать для батарей, резкого скачка в объемах поставок не будет. Но, их уже катастрофически не хватает, а если компании мирового уровня подключатся к данной теме, то эти минералы резко вырастут в цене. И тогда говорить о цене электрокара будет заметно тяжелее, ведь она вырастет вместе с ценой на ресурсы. Пора искать какой-то выход из ситуации.