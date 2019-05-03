У Tesla проблемы с аккумуляторами

2019-05-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tesla Model 3; [110]
Некоторое время назад ученые уже говорили о том, что производителям электрокаров просто не хватит ресурсов, чтобы завоевать рынок. Оказалось, что они были абсолютно правы, ведь сейчас компания Tesla ощущает резкую нехватку минералов, которые нужны для производства аккумуляторов. То есть, получить намного больше ресурсов компания просто не может, ведь эти минералы сложно добывать и перерабатывать для батарей, резкого скачка в объемах поставок не будет. Но, их уже катастрофически не хватает, а если компании мирового уровня подключатся к данной теме, то эти минералы резко вырастут в цене. И тогда говорить о цене электрокара будет заметно тяжелее, ведь она вырастет вместе с ценой на ресурсы. Пора искать какой-то выход из ситуации.


Комментарии:
KeyBlock - кошмар для автомобильных воро...
KeyBlock - кошмар для автомобильных вороС момента введения брелоков с дистанционным управлением угон автомобилей не уменьшился, а наоборот, вырос...
Bluetooth наушники и сережки - YoonJy...
Bluetooth наушники и сережки - YoonJyНововведения иногда не имеют стильного внешнего вида и дизайнеры пытаются объединить технологии и стиль. ...
Обзор SVEN PS-330. Портативная акустичес...
Обзор SVEN PS-330. Портативная акустичесСогласитесь, современные акустические системы уже давно отказались от привычных решений, и сегодня это не...
PS5 мощнее облачных технологий...
PS5 мощнее облачных технологийПоявилась достаточно интересная информация о том, что компания Sony точно будет конкурировать с Microsoft...
Corsair Carbide 175R RGB выглядит шикарн...
Corsair Carbide 175R RGB выглядит шикарнМы привыкли к тому, что компания Corsair выпускает исключительно дорогостоящие продукты и что приобрести ...
Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисп...
Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим диспДлительное время производители смартфонов буквально топтались на месте и не могли придумать, как бы интер...
Aerocool SI-5200 RGB стоит своих денег...
Aerocool SI-5200 RGB стоит своих денегЕсли производителям игровой периферии еще кое-как удается увлечь свою аудиторию, то разработчикам компьют...
Инновационный робот-швабра и пылесос Nar...
Инновационный робот-швабра и пылесос NarNarwal Robotics отправилась на Kickstarter, чтобы запустить новый самоочищающийся робот - пылесос, назван...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 PlayОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 Play
Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсоромОбзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором
Обзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?
Обзор плюсов и минусов смартфона HUAWEI P30 Lite. Стильный середняк с тройной камеройОбзор плюсов и минусов смартфона HUAWEI P30 Lite. Стильный середняк с тройной камерой
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский б...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский бНужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас,...
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGB...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGBИгровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красиво...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегахИгры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше пер...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Vie...
Предварительный обзор Samsung Galaxy VieМногие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнение...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфон...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфонВ последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение оч...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 C...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 CТехнологии не стоят на месте и постепенно продвигаются вперед, предоставляя пользователям гораздо больше ...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н25 апреля в Москве прошла презентами новых игровых ноутбуков Dell G5 15 (5590) и G7 17 (7790), стационарн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor