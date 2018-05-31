У объектива Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD нашли проблему с фокусировкой

Около месяца назад был представлен полнокадровый объектив Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036) для камер с креплением Sony E. На прошлой неделе, объектив, цена которого составляет 800 долларов, появился в продаже. Почти сразу выяснилось, что у новинки имеются проблемы с автофокусом. По словам одного обозревателя, периодически во время работы объектив переставал фокусироваться. После выключение и включение камеры автофокус оживал лишь на время. Сегодня производитель официально признал наличие проблемы и обещал исправить его в ближайшем обновлении. Когда оно появится, пока не сообщается.