У производителей растет спрос на сенсоры Sony 3D Camera

Компания Sony сообщила, что начала наращивать производство датчиков 3D-камер в ответ на запросы своих клиентов. В число которых входят Apple и Huawei.

Датчики 3D-камер будут ориентированы на новые смартфоны, которые будут выпущены в 2019 году. Датчики будут установлены на передней и задней камерах смартфонов. Sony используют метод, называемый временем полета, который, позволяет датчикам создавать высокодетальные 3D-модели и может использоваться с расстояния до 5 метров. Потенциальное использование для них включает в себя виртуальных персонажей, а также контроллер движения для игр.

Компания также выпустила программные инструменты для сторонних разработчиков, чтобы позволить им выпустить приложения, которые могут использовать преимущества 3D-датчиков компании. Это важный шаг со стороны компании, так как уровень интереса потребителей к технологии в настоящее время пока не известен.