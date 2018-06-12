UBISOFT порадует фанатов продолжением серии Trials - Trials Rising

Трейлер Trials Rising

Самая амбициозная на данный момент игра серии предлагает захватывающие заезды по всему миру и бесконечные соревнования.

Москва, Россия — 12 июня 2018 г. — Сегодня на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft® анонсировала игру Trials® Rising, которая продолжит знаменитую серию гоночных платформеров Trials. Игра выйдет на PlayStation 4, консолях линейки Xbox One, включая Xbox One X, Nintendo SwitchTM и Windows PC во всех странах мира в феврале 2019 года.Студия Ubisoft RedLynx, офис которой расположен в Хельсинки (Финляндия), представляет самую масштабную и увлекательную игру серии, которая сочетает в себе классический сложный игровой процесс, полюбившуюся фанатам бешеную динамику, усиленный соревновательный элемент и новые функции. Над игрой также работали студии Ubisoft Kiev и Ubisoft Odessa.

В Trials Rising игроки побывают в различных уголках мира, где их ждет множество трасс. Отправившись в путешествие, они испытают свои силы благодаря различным уровням сложности, при должном упорстве победят во всех состязаниях, добьются славы при поддержке опытных спонсоров и станут чемпионами. На своем пути игроки смогут не только насладиться видом на Эйфелеву башню или проехать вдоль Великой Китайской стены, но и ощутить радость побед и горечь поражений.

Будь то заезды на заднем дворе или соревнования на крупнейших стадионах мира, каждый гонщик должен состязаться с другими игроками (в режиме сетевой игры и игры по локальной сети) или их полностью прорисованными призраками. Продвижение к вершинам списков лидеров - не единственный путь к успеху: благодаря новой функции "Контракты" спонсоры смогут награждать игроков за успехи. На каждом этапе смельчаков ждут новые испытания.В Trials® Rising также появится новый захватывающий сетевой режим - Tandem Bike, в котором игроки смогут улучшить навыки работы в команде и покататься вместе с другом. Два гонщика и один мотоцикл - поездка точно будет полна неожиданностей и забавных моментов!

Безграничные возможности персонализации позволят модифицировать персонажа и транспортное средство по своему вкусу. Пользовательским снаряжением можно делиться с сообществом. Если другой игрок решит воспользоваться тем или иным элементом, его автор получит награду. Игровой процесс Trials® Rising покажется знакомым давним поклонникам серии - он выдержан в ее лучших традициях. Опираясь на отзывы сообщества, команда создала игру, которая точно не даст заскучать.Издание Gold Edition включает в себя игру и Expansion Pass с двумя крупными DLC и внутриигровыми предметами. В качестве бонусов за предзаказ можно получить наборы Jungle Rider и Wild West Rider.