UBISOFT представили новый режим в Skull and Bones

2018-06-12, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Skull and Bones; [71]
На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft представила «Охотничьи угодья» (Hunting Grounds) — новый PvPvE-режим для Skull & Bones.
Skull & Bones выйдет в 2019 году на PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, Xbox One X, Xbox One и Windows PC.

Режим «Охотничьи угодья» в Skull & Bones перенесет игроков в общий PvPvE-мир, где можно отправиться в плавание в одиночку или вместе с пиратской командой, грабя суда богатых торговцев, встречая на своем пути корабли могущественных империй, сражаясь с жестокими конкурентами-пиратами и выживая на океанских просторах, полных опасностей. «Охотничьи угодья» будут частью многопользовательского режима «Спорные акватории» (Disputed Waters), впервые представленного на E3 в 2017 году, а также режима «Опасные встречи» (Deadly Encounters). В PvP-режиме «Спорные акватории» игроки делятся на 2 команды по 5 человек, чтобы сражаться за сокровища, топить корабли противника и скрываться от суровых охотников за пиратами.

Игроки смогут управлять смертоносными боевыми кораблями, каждый из которых выполняет в сражениях уникальную роль, что позволит подобрать стиль игры по душе. Можно совершенствовать тактику благодаря новым видам оружия и новым членам команды — свобода действий не ограничена практически ничем. Кроме того, в распоряжении игроков будут разнообразные портреты капитана, носовые фигуры, паруса, штурвалы, эмблемы, цвета и многое другое, чтобы придать кораблям индивидуальность и создать пиратский флот своей мечты.

Желающие испытать свои силы в бою с другими пиратами могут зарегистрироваться для участия в бета-тестировании прямо сейчас на сайте www.skullandbonesgame.com/register. Участники бета-тестирования смогут оценить игру до официального выхода и оставить отзывы, которые помогут команде разработчиков улучшить игру и сделать морское приключение поистине незабываемым.
Игра Skull & Bones, разработанная студией Ubisoft Singapore*, перенесет игроков в Золотой век пиратства, где можно отправиться в плавание по бескрайним просторам Индийского океана и завладеть бесчисленными сокровищами, которые только и ждут своего хозяина. На пути к заветной цели — стать самым знаменитым пиратом — игроки смогут обзавестись целым флотом кораблей, у каждого из которых будут свои сильные стороны и уникальное вооружение. Чтобы выжить в этих суровых условиях, игрокам придется в совершенстве овладеть навигацией и тактикой морских сражений, а также научиться заключать прочные союзы.


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