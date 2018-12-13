UMIDIGI UMI ONE MAX отдают со скидкой

Мы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят каких-то невообразимых денег и для покупки нового устройства нужно долго и упорно копить. А что, если я вам скажу, что ничего подобного не нужно и есть отличный продукт за вполне скромные деньги? Например, UMIDIGI UMI ONE MAX обычно стоит 280 долларов и это крайне вкусная цена при учете его характеристик. Однако, сейчас проходит акцияХ в ходе которой вы можете купить этот же смартфон за 179 долларов. И пропускать такого просто нельзя.

Помимо этого, на текущий момент проходит еще одна интересная акция, в ходе которой вы можете получить крутой смартфон с приличной скидкой. Вариантов устройств масса, от самых разных брендов, так что советую посмотреть — вдруг вы давно хотели себе именно эту модель, а сейчас она продается со вкусной скидкой.