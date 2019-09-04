USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4

Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0. Архитектура USB4 основана на спецификации протокола Thunderbolt, недавно предоставленной корпорацией Intel и USB Promoter Group. Он удваивает максимальную совокупную пропускную способность USB и позволяет одновременно использовать несколько протоколов для передачи данных и видеоданных.
Ключевые характеристики USB4:
- Повышение максимальной пропускной способности до 40 Гбит/с при использовании новых сертифицированных кабелей
- Несколько протоколов для передачи данных и видеоданных, чтобы эффективно использовать доступную ширину канала
- Двухполосная работа с использованием существующих кабелей USB Type-C
- Обратная совместимость с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3