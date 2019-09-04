USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4

Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0. Архитектура USB4 основана на спецификации протокола Thunderbolt, недавно предоставленной корпорацией Intel и USB Promoter Group. Он удваивает максимальную совокупную пропускную способность USB и позволяет одновременно использовать несколько протоколов для передачи данных и видеоданных.

Ключевые характеристики USB4: