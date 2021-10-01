USB-IF представят новые сертифицированные логотипы Type-C

Форум разработчиков USB, это люди ответственные за принятие решения о том, сколько раз вы поворачиваете кабель перед его подключением, объявили о новой программе сертифицированного логотипа, основанной на спецификациях USB4, USB Type-C и USB Power Delivery.

Кабели, которые теперь оснащены новым стандартом USB PD 3.1 мощностью 60 или 240 Вт, будут иметь новый логотип, который четко указывает номинальную мощность, на которую способен кабель. На изображении ниже показан логотип 240 Вт, аналогичный логотип также будет виден для кабелей мощностью всего 60 Вт.

Точно так же кабели USB4, поддерживающие скорость 20 Гбит / с или 40 Гбит / с, будут иметь новый логотип, который показывает не только новые скорости передачи данных, но и скорость зарядки.

Эти новые логотипы будут присутствовать на всех сертифицированных кабелях, зарядных устройствах и их упаковке. Это должно упростить для потребителя не только информацию о мощности и номинальных данных их кабеля, но и то, что кабель сертифицирован USB-IF на соответствие этим стандартам.

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