Uber Eats запустила беспилотную доставку еды

Как сообщает издание TechCrunch, сегодня Uber Eats запускает не один, а сразу два пилотных проекта автономной доставки в Лос-Анджелесе. Первый — через партнерство с автономными транспортными средствами с Motional, о котором первоначально было объявлено в декабре, а второй — с фирмой по доставке Serve Robotics, компанией, которая возникла из самой Uber. Испытания будут ограничены, поставки будут осуществляться всего несколькими продавцами, включая компанию Kreation и производителя органического кафе. Serve возьмет на себя короткие маршруты доставки в Западном Голливуде, а Motional позаботится о более длинных маршрутах доставки в Санта-Монике. «Благодаря этим проектам мы сможем узнать, чего на самом деле хотят клиенты, чего на самом деле хотят продавцы и что имеет смысл для доставки», — сказал изданию TechCrunch представитель Uber.

Uber, по-видимому, будет взимать плату за доставку из Serve. Тем не менее, для доставки автономных транспортных средств в Калифорнии требуется разрешение, которого, как сообщается, у Motional нет, поэтому, похоже, что с клиентов пока не будет взиматься плата за доставку. Кроме того, операторы возьмут на себя управление, когда они будут находиться рядом с пунктами выдачи, «чтобы обеспечить удобство и бесперебойность работы для клиентов», — сказал представитель проекта. Клиенты в определенных тестовых зонах будут иметь возможность доставлять еду с помощью автономного транспортного средства и отслеживать ее, как при обычной доставке. Когда еда прибудет, они смогут разблокировать автомобиль с помощью кода доступа, чтобы получить еду либо из холодильника Serve, либо с заднего сиденья автомобиля Motional.