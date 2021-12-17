Uber тестирует автономную доставку еды

Uber и компания по производству автономных транспортных средств Motional объявили о партнерстве для «автономных поставок» через Uber Eats. Пилотный проект планируется запустить в начале 2022 года. К сожалению, все варианты питания, которые обычно доступны в Uber Eats, будут недоступны. Клиенты будут выбирать из тщательно подобранного набора наборов еды из избранных ресторанов.

Пока неизвестно сколько автомобилей Motional планирует использовать на дорогах общего пользования и в каких погодных условиях им будет разрешено ездить на данный момент. Первоначально Uber планировал использовать персонал профессиональных водителей такси, а затем полностью избавиться от накладных расходов за счет инвестиций в беспилотные автомобили. Причина, по которой Uber может быть дорогим, заключается в том, что вы платите за водителя, - сказал в 2014 году бывший генеральный директор Трэвис Каланик, - когда в машине нет водителя, стоимость поездки Uber в разы дешевле. Шесть лет спустя компания продала свой автопилот Aurora. Вот почему Uber наладила партнерские отношения с внешними компаниями, занимающимися самоуправлением.