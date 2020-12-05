Uber уже ведет переговоры о продаже своего бизнеса Air Taxi

Известный поставщик услуг такси Uber, планирует продать свой бизнес воздушного такси Uber Elevate. Согласно утечкам, компания уже ведет предварительные переговоры о продаже бизнеса.

Компания работала над подразделением аэротакси и даже объявила о партнерстве с Hyundai Motor Co еще в начале 2020 года. Это партнерство должно было разработать электрические воздушные такси.

Еще в мае месяце компании пришлось сократить 23 процента своей рабочей силы в рамках агрессивного сокращения расходов после того, как ее операции серьезно пострадали от вспышки коронавируса. С тех пор компания сосредоточилась на основном бизнесе по вызову пассажиров и доставке еды. Таким образом, продажа авиатакси может быть связана с его неспособностью в настоящий момент управлять другим проектом.