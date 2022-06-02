Юбилейный автомобиль Volkswagen Golf R 20 Years доступен в Германии

Компания Volkswagen представила новый Volkswagen Golf. Речь идет о юбилейной спецверсии хэтчбека Volkswagen Golf R 20 Years, которая приурочена к 20-летию модели. Эта версия будет выпускаться всего один год.

Volkswagen Golf R 20 Years получит турбированный 2,0-литровый двигатель TSI мощностью 333 л.с., а функция Emotion Start позволяет водителю стартовать сразу с 2500 об/мин. Компания отметила, что этот автомобиль превосходит все выпущенные ранее модели Golf. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, хотя лимит может быть поднят до 270 км/ч.

Volkswagen Golf R 20 Years оснащен пакетом R Performance с двумя дополнительными режимами движения (Special и Drift). В оснащение входят спойлер, эксклюзивные 19-дюймовые диски, дверные ручки с подсветкой и характерные логотипы на кузове.

Такие же логотипы есть и в салоне, при этом Volkswagen Golf R 20 Years стал первым серийным автомобилем компании, получившим переднюю панель и дверные вставки из настоящего карбона.

В Германии уже принимаются предзаказы, автомобиль оценили в 59 995 евро.
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