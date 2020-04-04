Ubisoft дарит пользователям Rayman Legends для ПК

2020-04-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Rayman Legends; [130]
Игровая компания Ubisoft, продолжает радовать своих пользователей запустив раздачу игры Rayman Legends для ПК через собственный сервис Uplay.

Игру можно будет приобрести на свой аккаунт бесплатно до 3 апреля, и останется вашей библиотеке игр навсегда.

Также Ubisoft обещала, что ближайшее время бесплатными станут и другие игры из популярных франшиз, такие игры как Assassin’s Creed, Just Dance. Чтобы не пропустить бесплатные раздачи игр, Ubisoft рекомендует заходить на официальный сайт компании и следить за новостями. К тому же компания планирует запустить распродажу.

Комментарии и отзывы Rayman Legends
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