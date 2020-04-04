Ubisoft дарит пользователям Rayman Legends для ПК

Игровая компания Ubisoft, продолжает радовать своих пользователей запустив раздачу игры Rayman Legends для ПК через собственный сервис Uplay.

Игру можно будет приобрести на свой аккаунт бесплатно до 3 апреля, и останется вашей библиотеке игр навсегда.

Также Ubisoft обещала, что ближайшее время бесплатными станут и другие игры из популярных франшиз, такие игры как Assassin’s Creed, Just Dance. Чтобы не пропустить бесплатные раздачи игр, Ubisoft рекомендует заходить на официальный сайт компании и следить за новостями. К тому же компания планирует запустить распродажу.