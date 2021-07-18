Ubisoft переносит запуск Riders Republic на 28 октября

Ubisoft объявил, что новый игровой проект под названием Riders Republic будет выпущен 28 октября, хотя ранее запуск игры был запланирован на 2 сентября. Причина переноса не указана. На данный момент Riders Republic находится на стадии бета-тестирования, благодаря чему у разработчиков появляется больше времени для ее улучшения. Это не первый раз когда Riders Republic откладывается, многопользовательская игра должна была выйти еще в феврале этого года.

Мы будет следить за новостями Ubisoft и их многообещающего проекта Riders Republic.

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