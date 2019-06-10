Ubisoft подарит вам Rayman Origins для ПК, но взамен потребует 30 минут жизни

Ubisoft проведет спидран по Rayman 2: The Great Escape в честь 20-летия серии, и подарит зрителям игру о Реймане.

Трансляция забега начнется 10 июня в 21:00 по киевскому времени на официальном Twitch-канале студии. Пробегать игру будет геймер с ником Glackum, который месяц назад потерял первое место в топе лидеров. Парня обошел пользователь Darno_PL, пройдя игру за 1 час 15 минут и 22 секунды, на минуту быстрее, чем экс-чемпион. Теперь же Glackum постарается побить этот рекорд и вернуться на первое место в топе. Зрители, которые будут наблюдать за спидраном, бесплатно получат Rayman Origins, но только при условии, что посмотрят минимум 30 минут трансляции. Чтобы забрать бесплатную копию игры, нужно привязать аккаунт Uplay к Twitch через Twitch Drops и выполнить указанное условие. Когда трансляция закончится, Ubisoft отправит подарок.v