Ubisoft предлагает геймерам деньги за отзывы об играх

Если верить GameRant, компания начала рассылать приглашения на участие в опросе. В письме сказано, что Ubisoft нравится слушать, как фанаты играют и узнают о продуктах, так что маркетологи решили создать опросник. Если верить компании, то, пройдя тест, участник получат возможность стать частью исследования, за которое им будут платить.

В опросе Ubisoft пытается узнать, как часто вы играете, какими социальными сетями пользуетесь, и франшизах, которые интересуют больше остальных. Также есть вопросы о предпочитаемых фильмах, музыке и источниках информации, вроде сайтов, блогов и так далее. Полученные данные Ubisoft планирует использовать для улучшения маркетинга.

Пройдя опрос, геймерам предложат ввести свои контактные данные, которые и позволят стать участником исследования.