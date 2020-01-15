Ubisoft выпустит игру Might & Magic: Chess Royale

Ubisoft решила создать собственную игру похожую на Dota AutoChess, под названием Might and Magic: Chess Royale.

Игроков действительно ждет вариация принципа Dota AutoChess с битвами на 100 человек. Но тут игроки будут комбинировать юнитов, создавая уникальные связки, покупать предметы, улучшать воинов и расставлять их на поле боя.

Уникальность игры Might and Magic: Chess Royale состоит в коротких матчах, которые длятся до 10 минут. Компания Ubisoft также обещает отличную графику и регулярные обновления.

Игра выйдет уже 30 января на следующих платформах: PC, Android и iOS.